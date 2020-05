تفاجأ العاملون

في مستشفى بنغازي الطبي 1200، اليوم الثلاثاء، بوجود سيارة داخل قسم الجراحة

بالمستشفى .

وأثار هذا الموقف استياء الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى، خاصة وأنه أظهر مدى الانفلات الأمني وغياب دور وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في تأمين المستشفيات.

