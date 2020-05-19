تقرير: الأمم المتحدة تقترب من تسمية مبعوثة أممية في ليبيا

أفادت مصادر دبلوماسية، بأن الأمم المتحدة بصدد تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة حنا تيتيه، مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا خلفاً للمبعوث السابق غسان سلامة، الذي استقال من منصبه مارس الماضي لأسباب صحية.

وأشارت المصادر بحسب ما نقلته صحيفة العرب اللندنية، إلى وجود شبه إجماع حول اقتراح حنا تيتيه، إلا أن الناطق باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش ستيفان دوغاريك وصف ملف تعيين مبعوث جديد في ليبيا، بأنها قضية معقدة ولا تعتمد فقط على الأمين العام، إنما أيضا على أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.

وتأمل الأمم المتحدة أن يتم التواصل إلى توافق حيال ترشيح وزيرة خارجية غانا السابقة حنا تيتيه، لمنصب المبعوث إلى ليبيا، للمساهمة في إنهاء الانقسام الدائر منذ سنوات.

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