قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء،

أن قوات الوفاق غير المعتمدة لا تستجيب لدعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا على وجود تغييرات

في الخطط العسكرية بعد التدخلات التركية في ليبيا.

The post المسماري: هناك تغييرات في الخطط العسكرية بعد التدخلات التركية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24