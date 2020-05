دي مايو يؤكد لسيالة: “إيريني” ستشمل الرقابة الجوية على الحدود الليبية المصرية

أجرى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد

الطاهر سيالة، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو،

لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم إيطاليا لحكومة الوفاق.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على

موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن دي مايو وزير الخارجية أكد أن عملية ايريني ستشمل

الرقابة الجوية على الحدود الليبية المصرية، مشيرا إلى أنها ليست لمراقبة الأجواء والمجال

البحري الخاضع تحت سيطرة حكومة الوفاق فقط، على حد تعبيره.

وأوضح دي مايو خلال الاتصال الهاتفي أن عملية ايريني ستكون

متوازنة، مشيرا إلى أن نتائج مراقبة الحدود البحرية والجوية والبرية سترفع إلى لجنة متابعة مخرجات برلين والأمم المتحدة.

