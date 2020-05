أوحيدة: يجب على إيطاليا تجنب تكرار تجاربها الفاشلة في ليبيا

دعا عضو مجلس

النواب جبريل أوحيدة اليوم الثلاثاء، إيطاليا إلى تجنب تكرار ما وصفها بأخطائها

وتجاربها الفاشلة السابقة في ليبيا، حيث كانت تعقد لقاءات ثنائية تقتصر على قيادات

شرق ليبيا وغربها فقط ولم تسفر عن حل الأزمة.

وأوضح أوحيدة في

تصريح صحفي أن إيطاليا تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب، عقيلة

صالح وحكومة الوفاق.

وبين أن قرار عقد صفقة سياسية مع أي طرف لا

يملكه إلا مجلس النواب بكامل أعضائه، مشيراً إلى أن البرلمان ستكون له شروط كما

فعل أثناء مفاوضات المسار السياسي التي أوصى بها مؤتمر برلين، أو يمكنه أن يضع

شروطاً جديدة برعاية الأمم المتحدة.

