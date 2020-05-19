«مكافحة الأمراض» يكشف تفاصيل إصابة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض تفاصيل 3 حالات أعلن عن إصابتهم بفيروس كورونا اليوم، موضحا أن إحداها محلية.

ولفت المركز في بيان اليوم، إلى أن حالتين كانتا بنفس طائرة الحالة 65 بتاريخ 5 مايو الماضي، تم الكشف عليهما من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز.

ليبيا تسجل 3 إصابات جديدة بـفيروس «كورونا المستجد»

وبحسب البيان، تقوم فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز، بتتبع الحالات المخالطة وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وشدد على أن النتائج لا تشمل عينات الترصد النشط ببلديات سوق الجمعة، وعين زارة، وأبو سليم.

وأوضح المركز أن إجمالي الحالات في ليبيا وصل إلى 68 حالة، منها 30 حالة نشطة، وتعافى 35 حالة، بينما توفى 3 حالات، مضيفا أن إجمالي العينات التي تم سحبها في طرابلس وصل إلى 3705 حالات.

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