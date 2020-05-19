الإمارات: لا بديل عن العملية السياسية في ليبيا

جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده من الأزمة الليبية والذي قال إنه متصل بموقف المجتمع الدولي.

وأضاف قرقاش، عبر حسابه في موقع “تويتر”، إنه “لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك”.

وتابع قرقاش أن “الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات. ولن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت، فلا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم”.

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