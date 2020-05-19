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متجاهلا مرتزقة أردوغان.. طاهر السني: أطالب بسحب أي مرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا مندوب فائز السراج في الأمم المتحدة، طاهر السني، مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة لاتخاذ خطوات لوقف التدخل الخارجي ضد ليبيا، مطالبا البلدان التي لديها مرتزقة في ليبيا بسحبهم ومحاسبة من جندهم.

وزعم السني في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن الشرق الليبي تم اختطافه من جهات مسلحة وتوجد أشكال متعددة للتطرف هناك.

ودعا في هذا الإطار “كل من شارك في العمل مع المشير حفتر لإلقاء السلاح والوقوف إلى جانب الدولة”، موضحا أن قواته اعتدت بقصف مناطق قريبة من البعثات الدبلوماسية في الكثير من ضواحي العاصمة طرابلس.

وادعى أن حكومة الوفاق رفضت عملية “إيريني” الأوروبية لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، لعدم إخطارهم بها ولم يتم التشاور بشأنها”.

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • you stupid little punk, the extremists and terrorist zealots are in tripoli and working with your illegitimate wefaq gangsters and everybody knows that, stop lying you little punk traitor

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  • This Turkish MIT agent does not present the LIBYANS it (doggy) presents Turkey and its continued destruction of Libya
    The UN is the MOST valueless & useless and corrupted entity has ever has existed

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