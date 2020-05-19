وزيرا الخارجية الروسي والإيطالي يبحثان التطورات الليبية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تطورات الأوضاع الليبية مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

وقال دي مايو في تغريدة على موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء إنه ناقش مع لافروف العلاقات الثنائية والملف الليبي الذي لا يزال قضية ذات أولوية بالنسبة لإيطاليا، مجددا ضرورة العمل بشكل تعاوني لإنهاء الصراع في البلاد.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها إن دي مايو، أعرب في محادثة هاتفية مع لافروف، نيابة عن حكومة البلاد، عن تقديره لروسيا لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا بمنطقة جبال أبينين.

وأضاف البيان أنه جرى خلال المحادثة تبادل شامل للآراء حول القضايا الدولية، وتم إيلاء اهتمام خاص للتسوية الليبية.