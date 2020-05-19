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قرقاش يكشف عن حل بلاده لعودة الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات. 

ونشر قرقاش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه لن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت.

ولفت أنور قرقاش إلى أنه لا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم في ليبيا.

وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الموقف الواضح لبلاده من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليق

  • لا تقلق يا قرقاش وقل الحمد لله الذي دمر ليبيا ويجب تدمير ليبيا والليبيين لانهم ملة كافرة حقيرة ولذلك اهلك الله هذه القرية الفاسدة الخائنة المجرمة

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