المشري: لن يكون هناك أي حوار مع حفتر.. وبالسيطرة على الوطية لم يبقى إلا ترهونة التي سنعيدها سريعاً لحضن الوطن

ليبيا – إعتبر رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن سيطرة مسلحيهم على قاعدة عقبة بن نافع الجوية عملية تم التخطيط لها منذ فترة لإتمام ما وصفه بـ”عملية تحرير الوطن” ممن وصفهم بـ”العصابات المارقة” (القوات المسلحة الليبية) كخطوة أولى حيث سبقتها ومهدت لها خطوة “تحرير” المناطق المحيطة بها كصبراته وصرمان والعجيلات .

المشري أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه كان الغرض إختيار التوقيت المناسب من جميع النواحي العسكرية وغيرها، زاعماً بأنه بالسيطرة على الوطية تم طي صفحة غرب طرابلس ولم يبقى إلا ترهونة التي سيتم إعادتها سريعاً لحضن الوطن وتحريرها ممن وصفهم بـ” العصابات الإرهابية” حسب قوله.

وأضاف مدعياً :” الخطوة تبين مقدار التقنية العالية التي أصبح يتمتع بها جيشنا البطل والقوات المساندة له والتضحيات في الفترة الماضية لم تذهب هباء وبعون الله استكمال المشوار العسكري متناسق ومتناغم مع المسار السياسي أعلنا أكثر من مرة أنه لن يكون هناك أي حوار في ظل وجود المعتدي وسفك دماء الليبيين سواء أكان من دافعوا عن طرابلس أو من غرر بهم وجاء بهم من مختلف المناطق الأخرى ومحاسبته على الإتيان بالمرتزقة والأموال بغرض قتل الشعب الليبي وابنائه والسيطرة على الحكم، هذه الفئة لن يكون لها أي مقعد عند إلتقاء الليبيين لأجل السلام وبناء الوطن بل مكانهم المحاكم العادلة”.

وفيما يتعلق بالتحرك الخارجي نوّه إلى أن الامم المتحدة والكثير من الدول لها حسابات مختلفة ضاربةً القيم والاخلاق في عرض الحائط بالتجربة الليبية، مشيراً إلى أن تحالفاتهم الإقليمة التي بنيت بناء على مصالح مشتركة وليس على تبعية وهي من غيرت موازين القوة لذلك يراهن عليها الجميع حسب زعمه.

وقال :” أخوتنا في المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية لنا حوار معهم ولكن من رفع السلاح وقتل الليبين وجاء بالمرتزقة هذه جرائم يحاسبون عليها ولا تفاهم معهم وهذا أمر محسوم، بعض الدول كفرنسا ومصر تراهن على دخول حفتر في أي حوار سياسي قادم وهو امر مرفوض”.

وإختتم قائلاً:” هذه الدول لم تنظر لنا بعين الرضى وبعد تحقيق نتائج عسكرية على الأرض وبسط نفوذ لن نسمح بسماع فرنسا وروسيا وربما مصر في لحظة ما أن تدعي أنها لم تكن تؤيد حفتر وتريد الحل السلمي هذا كله عندما نتقدم على الأرض ونحرر ترهونة من الكاني والمجرمين ويعود الجنوب ونتجه للشرق سنرى معايير والفاظ أخرى” حسب زعمه.

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