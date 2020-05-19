مندوب روسيا في مجلس الأمن: السبب الرئيسي لجميع مشاكل ليبيا هو عدوان الناتو

رفض مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الاتهامات الموجهة إلى موسكو بشأن نقل أسلحة ومرتزقة للقتال في ليبيا، مذكرا بأن السبب الرئيسي لجميع مشاكل ليبيا اليوم هو عدوان الناتو الذي دمر الدولة الليبية.

ونفى نيبينزيا، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، ما جاء في كلمة مندوب بريطانيا وتقرير خبراء مجلس الأمن بشأن الاتهامات ضد موسكو، ورد عليها معتبرا أن هذه الاتهامات مرسلة وغير صحيحة ومن مصادر موجهة.

وطالب المندوب الروسي في رده الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحقيق في تسريب التقرير للصحافة، قائلا: “هذه ليس المرة الأولى التي يسرب فيها، ونحن ندرسه نشعر بالفزع جراء ذلك، لأنه يعتمد في غالبه على مصادر غير دقيقة وغير ذات مصداقية، حيث إن بعض الروابط لا تعمل، والاعتماد على مصادر خاصة جدا بمثابة مصدر أسلوب لا يسمح بالتحقق من المعلومات”.

وأشار إلى أن “الخبراء الذين أعدوا التقرير فسروا مقتطفات من القوانين الروسية بشكل غير صحيح ويوظفونها بشكل اعتباطي، لأنه لم يتم العثور على مفهوم الشركة العسكرية الخاصة في أي مكان في التشريع الروسي”.

وأضاف نيبينزيا: “نسمع الكثير من التكهنات حول ما يسمى المرتزقة الروس، وذهب ممثل المملكة المتحدة إلى حد القول إنهم هم المسؤولون عن جميع المشاكل والحوادث في ليبيا، هذه طريقة مثيرة للاهتمام لتغيير المسؤولية”.

وجدد مندوب موسكو التأكيد أنه لا يوجد جنود روس في ليبيا، مستدركا: “لكننا ندرك أن هناك مجموعة من الأفراد العسكريين الأجانب في البلاد، وليس فقط المقاتلين الإرهابيين الأجانب”، مستنكرا الحديث عن طائرة مسيرة روسية في ليبيا على الرغم من أن خصائصها المصنعة تشير إلى إحدى الدول المجاورة لروسيا، وكذلك تقديم المعدات التي كانت موجودة منذ فترة طويلة في ليبيا على أنها تم تصديرها حديثًا من روسيا.

واعتبر المندوب الروسي في ختام رده أن تقرير الخبراء يهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن سياسة روسيا في ليبيا، متعهدا بتقديم تقييم أكثر تفصيلا لنتائج فريق الخبراء عندما يحين الوقت المناسب.