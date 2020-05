قالت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية

والصراعات، ليندسي سنيل، إن بعض المرتزقة من فليق المجد السوري لم يشاركوا في

القتال حتى الان بطرابلس.

وأوضحت سنيل في تغريده لها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

أنهم يقضون أيامهم في سرقة ونهب منازل المواطنين وشرب المخدرات.

