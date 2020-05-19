محمود: بعد الوطية يجب تحرير الجفرة.. والثوار يقاتلون من أجل الحرية وليس لعودة حقبة حكم العسكر

ليبيا – قال آمر المنطقة العسكرية طبرق سابقاً مستشار وزير دفاع الوفاق سليمان محمود إن مسلحي الوفاق تقاتل من أجل “الحرية” وليس لعودة ما وصفه بـ” العسكرة وحقبة العسكر” التي تعد وباء تفشى في الوطن العربي.

محمود لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه استقبل إعلان مسلحي الوفاق “تحرير الوطية” ببهجة وسرور كونها قاعدة إستراتيجة كبرى بالأخص تحصلهم على منظومة دفاع جوي وصواريخ خاصة بدولة كبرى كروسيا حسب تعبيره.

وقال زاعماً :” أحيي المقاتلين والجيش الليبي وهذا أمر عظيم جداً لأن القاعدة كانت من ناحية أستراتيجة قاتلة وقريبة من العاصمة جنوب غرب وتدمر البيوت والسكان وتروع الناس ونتمنى أن تتسارع القيادة العليا والقوات والجيش بتحديد الهدف التالي وهي قاعدة الجفرة”.

وذكر أن ما كان يحدث المراحل الماضية هو فعل ورد فعل حيث يبدأ “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) دائماً القتال ومن وصفهم بـ “مليشياته” (القوات المسلحة الليبية) تضرب وقوات الوفاق تقوم برد فعل بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن هناك تبدل في القرارات سواء من القيادة العليا أو الوسطى وتحديد لأهداف وتخطيط لها من ثم الهجوم.

وأضاف :” قاعدة الوطية مصيبة تخلصنا منها كقاعدة عسكرية على بعد 80 كيلو متر خطيرة جداً، الانتصار الاكبر هو إحتلال القاعدة وفضح أكبر دولة تضاهي الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم ومنظومة الدفاع التي جزء منها سليم والآخر تم تدميره، هناك تنظيم اسمه تنظيم الجيش الوحدوي للأحرار ارتكب خطأ وانا أحد رجاله في وقته كانوا يبحثون عن الوحدة في فلسطين الوحدة العربية وهذا الرجل حفتر كان اناني ويضرب الضباط وهو كان آمر طبرق العسكرية قبل هزيمة وادي الدوم شخص يحب نفسه أناني متغطرس كشر عن انيابه من عام 2011 هو يريد أن يحكم كديكتاتور وطاغي عسكري بدليل أنه ينادي على البسطاء الفقراء في المنطقة الشرقية المحتاجين للنقود” حسب زعمه.

ووجه نداء إلى أهالي الشرق سواء قبائل العبيدات وغيرهم ببنغازي التي وصفها بـ” مدينة الثورة” ودرنة أن “حفتر” لديه هدف عودة شخصية كشخصية “القذافي” (العقيد الراحل معمر القذافي) تحكم بالقبلية لرغبته بالسلطة والحكم بحسب تعبيره.

واختتم قائلاً :” أقول لقبائلنا هذا الرجل أخافكم وقسمكم اتحدوا كما اتحدتم أيام الجهاد، الجانب السلبي الذي ظهر من جانب قبائلنا يجب إعادة النظر فيه ونرد ليبيا الواحدة والموحدة، احيي شباب العبييدات على بيانهم ولكني ضد البيان الذي تطرقوا به لتركيا كما نحيي المقاتلين والثوار في المنطقة الغربية وأدعوا كل الشباب وبرقة خاصة ان يعيدوا النظر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية