المسعودي لـ218: الجمهورية فرع “المغاربة” يرفع سقف السحب

قال مدير فرع “المغاربة” التابع لمصرف الجمهورية عبد الناصر المسعودي، في تصريح خاص لقناة 218، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الفرع شرعت في توزيع السيولة النقدية على عملائها بسقف سحب قدره 2000 دينار للفرد.

وأكد المسعودي أهمية دور موظفي الفرع والأجهزة الأمنية لضمان عملية تنظيم سحب الأموال بدون ازدحام وفقا لشروط ومعايير السلامة الصحية الموصى بها بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضاف المسعودي أن حوافظ المرتبات الواردة من الجهات المختلفة تحال بشكل مباشر لحسابات مستحقيها، مشيداً بالوقت ذاته بمبادرة وزارة التعليم التي كلفت مندوبين لإتمام عملية السحب وإيصال الأموال لمستحقيها في إطار التقليل من الازدحام.

وكانت الإدارة العامة لمصرف الجمهورية قد أعلنت عبر منصاتها الإلكترونية، أن السيولة النقدية متوفرة في كل الفروع، مشددة في الوقت ذاته بضرورة التقيد بالإجراءات الصحية لضمان الحد من عدوى فيروس كورونا.

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