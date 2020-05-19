دي مايو: ‘إيريني’ ستراقب الحدود الليبية المصرية

أطلع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، على آخر التطورات والمستجدات في ليبيا، بعد سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية.

وبحسب خارجية الوفاق، أكد دي مايو لسيالة، أن عملية “إيريني” ستشمل الرقابة الجوية على الحدود الليبية المصرية، وأنها ليست لمراقبة الأجواء والمجال البحري الخاضع تحت سيطرة حكومة الوفاق فقط.

وقال دي مايو للوزير المفوض بحكومة الوفاق، إن “عملية “إيريني” ستكون متوازنة، وسنرفع نتائج مراقبة الحدود البحرية ونتائج المراقبة الجوية وللحدود البرية للجنة متابعة مخرجات برلين والأمم المتحدة”، بحسب خارجية الوفاق.

وفي شأن آخر، نقل وزير الخارجية الإيطالي شكر الحكومة الإيطالية للأطباء الليبيين الذين بدأوا العمل جنبا لجنب مع زملائهم الإيطاليين في مكافحة كورونا.