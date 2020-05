دي مايو يؤكد لوزير الخارجية الروسي أهمية الملف الليبي بالنسبة لإيطاليا

أكد وزير

الخارجية الإيطالي أهمية الملف الليبي بالنسبة لبلاده خلال اتصال هاتفي اليوم

الثلاثاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال دي مايو في

تغريدة على موقع “تويتر” إنه ناقش مع لافروف العلاقات الثنائية والملف الليبي الذي

لا يزال قضية ذات أولوية بالنسبة لإيطاليا، مجددا ضرورة العمل بشكل تعاوني لإنهاء

الصراع في البلاد.

بدورها، قالت

وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها إن دي مايو، تبادل خلال الاتصال الحديث حول القضايا الدولية، وتم إيلاء اهتمام خاص

للتسوية الليبية.

