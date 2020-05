أردوغان يتخلص من مهندس اتفاقية الحكومة التركية مع الوفاق بطريقة مهينة

أفادت تقارير

إعلامية تركية، اليوم الثلاثاء بأن الرئيس رجب أردوغان، أطاح بالأميرال جهاد يايجى

رئيس الأركان البحرية ومهندس الاتفاقية التى وقعتها الحكومة التركية مع حكومة

الوفاق غير المعتمدة فى ليبيا.

وأوضحت التقارير

الإعلامية، أن الرئيس أردوغان أصدر قرار مفاجئ بنقل الأميرال جهاد يايجى رئيس

الأركان البحرية ومهندس الاتفاقية بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق، إلى هيئة

الأركان العامة.

وأوضحت أن قرار

النقل جاء بعد خلافات بين يايجى وأردوغان بسبب صفقات التسليح والتى تجريها شركة مقربة

للرئيس التركى رجب أردوغان.، وبعد معارضة يايجى لمناقصات شراء الأسلحة التابعة

للبحرية التركية، خاصة مناقصة شراء طوربيدات بحرية بأسعار مبالغ فيها.

وأشارت التقارير

أنه لم يشفع ليايجى دوره فى اتفاقية ترسيم الحدود مع الوفاق فى البحر المتوسط..

وقال الأميرال

يايجى بعد نقله من منصبه: “لقد تأذى شرفى وكبريائى”. ليتقدم بعدها

باستقالته بسبب من تعرض له من ظلم وإهانة وغدر. لتقبل وزارة الدفاع التركية

استقالته بناءا على تعليمات أردوغان.

