باشاغا يبحث مع السفير التركي المستجدات العسكرية في ليبيا

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم

الثلاثاء، مع السفير التركي لدى ليبيا، المستجدات الميدانية، وموضوع الهجرة غـير الشرعية،

بالإضافة لعدد مـن مواضيع ذات الاهـتمام المشـترك.

وقالت وزارة الداخلية في منشور لها بموقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك، إن لقاء باشاغا مع السفير التركي ناقش آخر المستجدات الميدانية في

الحرب في طرابلس.

