«بنوير»: انتصارنا الحقيقي حين نحتفل في ساحة «الثورة» في «بنغازي»

قال المتحدث باسم مليشيات صبراتة عادل بنوير، إن: “احتفال النصر لو لم يكن بإرجاع مهجرين الشرق والاحتفال في ساحة الثورة في بنغازي فلن يكون انتصار” على حد قوله.

“بنوير” أضاف على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “انتصارات اليوم وكل الأيام القادمة بإذن الله هي نتاج صمود رجال تصدت باقل الإمكانيات وقدمت الشهداء والجرحى، اللهم اشفي جرحانا وتقبل من مات منا من الشهداء. انتصار اليوم هديه لكل ام وآب وابن وابنت شهيد” على حد قوله.

وسبق لـ”بنوير” أن قال قبل أيام في تدوينة مماثلة، إن فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لا يبحث عن النصر و”دحر العدو” وأن الحرب مازالت طريقها طويل، على حد تعبيره.