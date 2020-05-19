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دفاع الوفاق: التدخل العسكري التركي في ليبيا ‘حق سيادي’

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، إن “التعاون العسكري بين حكومة الوفاق مع تركيا -العضو في حلف الناتو- لا يخالف القانون الدولي وهو حق سيادي كما هو مفصل في ميثاق الأمم المتحدة”.

وبحسب عملية بركان الغضب، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، الثلاثاء، أضاف النمروش، أن التحالف بين طرابلس وأنقرة  يجري بشفافية، وأنه رد فعل يتناسب مع الدعم المفرط من جانب الإمارات ومصر والأردن وروسيا، وفق قوله.

وفي شأن آخر، قال النمروش: “وزارة الدفاع رحبت بالدعم الذي أعرب عنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) نيس ستولتنبرغ، وموقف الناتو يظهر التزام الحلف تجاه شعبنا وتجاه مستقبل واعد ومستقر يزدهر بالحرية والديمقراطية في ليبيا”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

    • اللهم في هذه الليلة المباركة أسألك استقرار ليبيا وابعد عنا شر داعش والإخوان والمقابلة وكل ملشيات حكومة الوفاق

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  • من اين لكم الشرعية يا دعاة الديمقراطية يا كلب الناتو والاتراك الانجاس؟ الشعب الليبي رافضكم ليه 9 سنوات وانتم فارضين انفسكم بالسلاح والارهاب والخطف والتعذيب يا مجرمين يا حقراء…درق وجهك يا كلب انت واياه وامشوا عيشوا عند الاتراك الانجاس انتم مرفوضين ومازال مادين وجوهكم يا ارهابيين يا فاشلين يا خونة يا كلاب الاتراك

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  • Avatar يقول ملاحظة مهمة ـ لشءون إدارة البلديات الليبية وبالأخص العاصمة طرابلس .: 19 مايو، 2020 الساعة 10:47 م:

    بالنسبة لموضوع البلديات والنظافة العامة والشئون الخدمية , يعني في تقصير واضح في عمليات الأهتمام بالحدائق العامة وتقليم الأشجار والورود والاهتمام بعمليات الري بانتظام , وأدى ذلك لموتها وعدم ظهورها بالشكل اللائق , وهذا نوع من إحترام الذوق العام للمدينة أو البلدية , وكذلك بالنسبة لعملياتت الرش االمبيدات لعشوائي بسبب كورونا أدى إلى تسمم بعض الاشجار وموت حتى بعض الحشرات المفيدة للطبيعة وإختفاء النحل وبعض أنواع الطيور بشكل ملحوظ ,
    يعني لازم يكون هناك خبراء للرش ويكون فقط في الامكان الي تم تنظيفها من المخلفاات , ويكون بطريقة لا تضر البيئة والطبيعة من حولنا .
    أرجوا الاهتمام بالموضوع , وشكرا

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  • ليس لكم اى شرعية ياميبون فحكومة اللاوفاق رفضها مجلس النواب وليس من حق السراج التوقيع منفردا طبقا لاتفاقية الصخيرات فالاسم توافق اى ان القرار بالتوافق بين الاعضاء التسعة وبعد انسحاب اربعة منهم سقط التوافق وبالتالى توقيع السراج على اى اتفاق باطل بغض النظر عن الحاجة للتصديق من البرلمان على قرار بالتوافق ومابنى على باطل فهو باطل والتدخل التركى قرصنة مرفوضة دوليا فما الفرق بين ما فعله اردوغان وصدام من احتلال دولة اخرى !!!!

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  • منذ 2011 وليبيا تعيش فى الفوضى نتيجة تغلغل الإخوان والدواعش فى الجسد الليبي … لقد مضت عشر سنوات وما يزال الخونة والإخوان يتمسكون بالفوضى … أخشى أن تمضى السنين دون حل لتصبح القضية الليبية أشبه ما تكون بالقضية الفلسطينية التى لم تحل منذ 1948.

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