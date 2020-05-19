دفاع الوفاق: التدخل العسكري التركي في ليبيا ‘حق سيادي’

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، إن “التعاون العسكري بين حكومة الوفاق مع تركيا -العضو في حلف الناتو- لا يخالف القانون الدولي وهو حق سيادي كما هو مفصل في ميثاق الأمم المتحدة”.

وبحسب عملية بركان الغضب، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، الثلاثاء، أضاف النمروش، أن التحالف بين طرابلس وأنقرة يجري بشفافية، وأنه رد فعل يتناسب مع الدعم المفرط من جانب الإمارات ومصر والأردن وروسيا، وفق قوله.

وفي شأن آخر، قال النمروش: “وزارة الدفاع رحبت بالدعم الذي أعرب عنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) نيس ستولتنبرغ، وموقف الناتو يظهر التزام الحلف تجاه شعبنا وتجاه مستقبل واعد ومستقر يزدهر بالحرية والديمقراطية في ليبيا”