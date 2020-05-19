سيالة نقلا عن دي مايو: عملية إيريني ستكون متوازنة

نقل وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، عن نظيره الإيطالي لوجي دي مايو، أن عملية «إيريني» ستكون متوازنة، مضيفا «سنرفع نتائج مراقبة الحدود البحرية ونتائج المراقبة الجوية والحدود البرية للجنة متابعة مخرجات برلين والأمم المتحدة».

وتابع دي مايو، خلال اتصال هاتفي مع سيالة، أن عملية إيريني ستشمل الرقابة الجوية على الحدود الليبية – المصرية، مضيفا أن «إيريني» ليست لمراقبة الأجواء والمجال البحري الخاضع تحت سيطرة حكومة الوفاق فقط، وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم.

فيما لفت دي مايو إلى أن «حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة، وأن إيطاليا تقدم لها كل الدعم».

ووجه دي مايو، شكر الحكومة الإيطالية للأطباء الليبيين الذين بدأوا العمل جنبا لجنب مع زملائهم الإيطاليين في مكافحة كورونا.

فيما أطلع سيالة نظيره الإيطالي على آخر التطورات والمستجدات بعد «تحرير» قوات الوفاق قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد.

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