باشاغا يُطلع السفير التركي على المستجدات الميدانية

التقى وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بسفير تركيا لدى ليبيا، سرحات آقسن، وناقش معه آخر المستجدات الميدانية في طرابلس والمنطقة الغربية.

ووفق بيان للوزارة فقد بحث باشاغا والسفير التركي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، ملف الهجرة غير القانونية، وعدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك بين حكومة الوفاق وتركيا.

وثمّن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، موقف تركيا الداعم للمجلس الرئاسي ضد الجيش الوطني الليبي.

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