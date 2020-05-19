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باشاغا يُطلع السفير التركي على المستجدات الميدانية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بسفير تركيا لدى ليبيا، سرحات آقسن، وناقش معه آخر المستجدات الميدانية في طرابلس والمنطقة الغربية.

ووفق بيان للوزارة فقد بحث باشاغا والسفير التركي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، ملف الهجرة غير القانونية، وعدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك بين حكومة الوفاق وتركيا.

وثمّن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، موقف تركيا الداعم للمجلس الرئاسي ضد الجيش الوطني الليبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بالنسبة لموضوع البلديات والنظافة العامة والشئون الخدمية , يعني في تقصير واضح في عمليات الأهتمام بالحدائق العامة وتقليم الأشجار والورود والاهتمام بعمليات الري بانتظام , وأدى ذلك لموتها وعدم ظهورها بالشكل اللائق , وهذا نوع من إحترام الذوق العام للمدينة أو البلدية , وكذلك بالنسبة لعملياتت الرش االمبيدات لعشوائي بسبب كورونا أدى إلى تسمم بعض الاشجار وموت حتى بعض الحشرات المفيدة للطبيعة وإختفاء النحل وبعض أنواع الطيور بشكل ملحوظ ,
    يعني لازم يكون هناك خبراء للرش ويكون فقط في الامكان الي تم تنظيفها من المخلفاات , ويكون بطريقة لا تضر البيئة والطبيعة من حولنا .
    أرجوا الاهتمام بالموضوع , وشكرا

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