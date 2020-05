أكدت قوات الجيش، اليوم الثلاثاء، على عدم انسحابها من التمركزات

المسيطرة عليها في العاصمة طرابلس.

ونفى الجيش في تسجيل مصور حصري لقناة ليبيا 24، ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإنسحاب قوات الجيش من بعض المواقع بالعاصمة طرابلس.

