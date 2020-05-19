“التجارة والتنمية” بالكفرة يكشف لـ”218″ سقف السحب

قال مساعد مدير فرع مصرف التجارة والتنمية في مدينة الكفرة محمد الزوي لقناة “218”، اليوم الثلاثاء، إن المصرف شرع في توزيع السيولة النقدية على عملائه بسقف سحب قدره 1000 دينار للفرد.

وكان المصرف وزع قبل نحو أسبوعين سيولة نقدية التي وفرتها الإدارة العامة للمصرف الكائنة في مدينة بنغازي.

وشدد الزوي على أن إدارة الفرع تعمل على تعزيز خدماتها لعملائها في مدينة الكفرة الذي افتتح قبل نحو عام وبلغ عدد عملائه نحو 2000 فرد.

ويشهد القطاع المصرفي في ليبيا على انفراجة جزئية على مستوى السيولة النقدية التي توفرت بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر.

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