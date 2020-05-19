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“باشاغا” يثمن جهود تركيا في ليبيا ويبحث مع سفيرها الأوضاع الميدانية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ذكرت وسائل إعلام تابعة لحكومة فائز السراج أن وزير داخليته فتحي باشاغا ثـمّن جـهود حـكومة تـركـيا فـي دعـمـها لـ”الـوفـاق”، وذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع السفير التركي لدى ليبيا سرحات أكسن.

وزعمت تلك الوسائل الإعلامية أن باشاغا ناقش مع السفير التركي آخـر الـمستـجدات الـميدانية فـي ما أسماها الحرب الـتي يـشـنها (القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة) حـفـتر وما وصفهم بأنهم مـرتـزقـته، عـلى أهـالـي وسـكـان الـعاصـمة طـرابـلس، على حد ادعائه.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن باشاغا ناقش خلال اللقاء الانـتـصارات الـتـي حـقـقـتها ما أسمتها قـوات بـركان الـغضب (المليشيات المسلحة التابعة للسراج) فـي دحـرهـا للـميليشيات الـمـعتدية، على حد زعمها.

وأشارت تلك القنوات الإعلامية إلى أن اللـقاء تطرق إلى مـوضـوع الـهجرة غـير الـشرعـية , بـالإضـافـة لـعدد مـن مـواضـيع ذات الاهـتمام الـمشـترك.

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السفير التركي المرتزقة باشاغا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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