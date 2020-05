وجه الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو

اليوم الثلاثاء تهديدات لأهالي الأصابعة ومزدة وترهونة وجنوب العاصمة طرابلس

المساندين للجيش.

ودعا قنونو كل من يساند الجيش إلى إلقاء

السلاح وتسليم أنفسم قبل أن يبدأ الهجوم عليهم متوعدا أهالي تلك المناطق بأن

يأتيهم بما لا قبل لهم به ومحاكمتهم بعد ذلك.

