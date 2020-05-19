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سحب عينات للكشف عن كورونا من داخل مركز الإيواء والترحيل بجهاز مكافحة الهجرة ببنغازي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان أجرى فريق تابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا في بنغازي يوم الإثنين عملية سحب عينات داخل مركز الإيواء والترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير شرعية، وذلك في إطار عملية المسح العشوائي للكشف عن الوباء. ووفق الخطة الموضوعة؛ فقد قامت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بأعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول داخل المناطق السكنية وسحب …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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