اخبار ليبيا الان

«عبد الكافي»: يجب تأمين «الوطية» عبر «الحليف التركي» ولا نستبعد قصف «الرجمة» قريباً

تم النشر منذُ يومين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عادل عبد الكافي، إن: “السيطرة علي الوطية مرحلة ولها ما بعدها والبداية بتسمية آمر لها مشهود بوطنيته وأن يتم تأمينها وتفعيلها بالاشتراك مع الحليف التركي تحت بند الاتفاقية العسكرية والتي تشمل تدريب عناصر الجيش ورفع كفائتهم فتستخدم كقاعدة تدريب بالتوازي مع دعم السلاح الجوي لاستخدام القاعدة لتأمين حدودنا مع تونس والجزائر والنيجر والتى سيكون لها انعكاسات امنية وسياسية مع دول الجوار ولتكن غطاء للعاصمة التي تبعد عنها 100 كم” على حد قوله.

أضاف “عبد الكافي” الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “خبيراً عسكرياً” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “الوطية كانت اصعب مرحلة وتم اجتيازها بنجاح وبالسيطرة عليها نعتبر أن محاور جنوب طرابلس قد انتهت وترهونة ممهدة للاقتحام وسرت والجفرة اقرب ما يكون فلم يعد هناك موقع ثقيل السيطرة فكل المواقع مكشوفة ومعرضة للقصف غير المتوقع ولا نستبعد أن يكون القصف التالي عقر دار عجوز الرجمة” على حد قوله.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • معتوه سياسى عايش فى غيبوبة فاذا كانت المنطقة الغربية تمس الامن القومى التونسى والجزائر فانها لاتهم مصر اما المنطقة الشرقية خط احمر بالنسبة لمصر ويعلم المعتوه جيدا انه لا يمكنه ان يقترب منها والا فالجحيم فى انتظاره فالقائد العام المشير خليفة حفتر احد ابطال اكتوبر وحاصل على اعلى وسام مصرى ولا يستطيع اى كلب الاقتراب من عرين البطل افرحوا بالصحراء الغربية فليس بها اى ثروات بينما الخير كله فى المناطق التى يسيطر عليها الجيش الوطنى من نفط ومياه وسيحرم المنطقة الغربية منها ليعيشوا مثل الصومال

    رد

  • ياعبد الكافى ياحقير انت مخدوع فى اردوغان ونسيت انه نسى سيدك وربك الاعمى مرشد عام الخوان بيتناك سبع سنوات فى السجن بعد ان اوهمه باوهام اى كلام

    رد