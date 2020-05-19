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طاولة مستديرة ببنغازي حول دور القوات المسلحة في بناء الوطن

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

نظم تجمع شباب ليبيا بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، بقاعة اجتماعات جهاز تطوير المدن ببنغازي، فعاليات الطاولة المستديرة الأولى تحت عنوان “دور القوات العربية المسلحة في بناء الوطن”.

وتضمنت الطاولة عدد ثلاثة محاور رئيسية بدأت بمحور للدكتور في العلوم السياسية، مرعي الرمحي، حيث تطرق إلى دور القوات المسلحة في بناء المؤسسة العسكرية، وفي المحور الثاني، تحدث الحقوقي سميح الأطرش عن محاكاة القوات العربية المسلحة الليبية لمعاناة المواطن، وفي المحور الثالث شرح الدكتور باهر العوكلي مراحل تأسيس وإنشاء الجيش الليبي منذ القرن الماضي.

وشارك في الطاولة عدد من الصحفيين والنشطاء والحقوقيين والسياسيين ببنغازي، إضافة إلى عدد من الشباب المنتسبين لتجمع شباب ليبيا من مناطق سرت وسبها وطرابلس والجبل الأخضر.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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