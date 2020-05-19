أبو سهمين: بدأنا عملية تحرير الوطية منذ 6 سنوات.. وتركيا وقطر كانوا سندًا لنا وسنمنحهم إمتيازات مستقبلاً

ليبيا – وجه رئيس المؤتمر العام السابق نوري أبو سهمين المقرب من مجالس الشورى الارهابية والمنتخب عن دائرة زوارة ، التحية لمسلحي الوفاق لدخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

أبو سهمين وجه حديثه خلال مداخلة عبر “قناة التناصح” لمن وصفهم بـ”الثوار” بأن المحافظة على مكسب الوطية أصعب من نيله، مبيناً بأنه قد بذلت جهود كثيرة بذلت لردع ما وصفه بـ”الصائل” وأن ما وصفه بـ”تحرير الوطية” قد بدأ فعلا منذ 6 سنوات في اشارة منه إلى عملية فجر ليبيا التي فشلت في إقتحام القاعدة .

وإنتقد رئيس المؤتمر العام ما وصفه بـ”القصور والتفريط” في إعداد الخطط العسكرية من قبل غرفة عمليات مسلحي الوفاق، مضيفاً بأن الاتفاق مع تركيا جاء متأخراً جداً.

وهاجم أبو سهمين من وصفهم بـ”الأبواق” الذين يحاولون تشويه العلاقات الليبية التركية التي تقدم دعم كبير لمن وصفهم بـ”الثوار” ، مضيفاً بأن دولة قطر كذلك كانت سنداً لهم ولم تتردد في تقديم كافة أشكال العون وكان ولايزال لها دور إيجابي.

وإختتم رئيس المؤتمر العام المنتخب عن دائرة زوارة حديثه قائلاً :” الواقع يحتم علينا أن الدول التي وقفت معنا في المحنة والشدة لصد الصائل هي التي تعطى الإمتيازات قبل الدول التي إبتعدت عنا في ظروف عسيرة” في إشارة منه لمنح إمتيازات لدولتي تركيا وقطر.

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