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الغنوشي يُهنئ السراج بالسيطرة على “الوطية”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هنأ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بالسيطرة على قاعدة الوطية العسكرية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السراج من الغنوشي، اليوم الثلاثاء، وبحث خلاله الطرفان مستجدات الأوضاع في ليبيا.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للسراج، فقد أكد الغنوشي أنه لا حل عسكرياً للصراع في ليبيا، وضرورة العودة للمسار السياسي.

وأشار الغنوشي إلى أن تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها عودة الأمن والاستقرار للبلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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