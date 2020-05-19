إخوان الجزائر: هزائم قوات الجيش بليبيا بشائر خير يجب دعمها ومساندتها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبرت حركة مجتمع السلم الجزائرية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الجزائر، اليوم الثلاثاء أن ما يحدث في ليبيا له تأثير كبير على مصالح الجزائر وعمقها الاستراتيجي، مشيرة إلى أن حضورها في التحولات بما يجسد الشرعية الدولية هو في مصلحة الجزائر.

وقالت الحركة، في بيانٍ لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، “إن الاندحار والهزائم الكبرى لمليشيات الجنرال حفتر المسنود خارج إطار القانون الدولي من قوى خارجية انقلابية تعيث في البلاد العربية فسادًا وتنشر الفوضى هي بشائر خير يجب دعمها ومساندتها”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج أعلن بصفته القائد الأعلى للجيش، السيطرة على قاعدة الوطية الجوية العسكرية من قبضة من وصفهم بـ”المليشيات الإجرامية والمرتزقة الإرهابيين”، لتنضم إلى المدن التي سيطرت عليها الوفاق في الساحل الغربي.

وزعم السراج، في بيان لمكتبه الإعلامي، أن “انتصار اليوم” لا يمثل نهاية المعركة، بل يقربهم أكثر مما أسماه “يوم النصر الكبير” بالسيطرة على كل المدن والمناطق والقضاء نهائيا على ما وصفه بـ”مشروع الهيمنة والاستبداد”، الذي يهدد أمل الليبيين وتطلعهم لبناء دولتهم المدنية الديمقراطية.

وتعد قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية، أكبر قاعدة جوية بالبلاد، وتخشى “مليشيات الوفاق” من القاعدة، كما أنهم حاولوا عدة مرات استهداف القاعدة واقتحامها منذ عام 2014م، وباءت جميع تلك المحاولات بالفشل.

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