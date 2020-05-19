اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا لتقييم خطوات حل الأزمة

من المتوقع أن يشارك رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا الثلاثاء، في اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا لتقييم التقدم المحرز في قرارات أعلنت شهر مارس لحل الأزمة.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية لجنوب إفريقيا فإن الاجتماع ينعقد عن بعد عبر تقنية الفيديو وبدعوة من رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا دنيس ساسو نغيسو، إذ يشارك رامافوزا بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي.

وأوضحت السلطات الجنوب إفريقية أن هدف الاجتماع تقييم التقدم المحرز بقرارات الاجتماع الأفريقي الأخير، الذي عقد في مارس الماضي في أويو بجمهورية الكونغو.

وتضمنت حينها نداء إلى جميع أصحاب المصلحة في الأزمة الليبية لوقف القتال وتنفيذ التزامات مؤتمر برلين، والتنديد بانتهاكات حظر تصدير الأسلحة.

كما سيتم تقييم خطوات عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المقرر في يوليو 2020، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وتأسست مجموعة الاتصال التي تضم في عضويتها رؤساء الجزائر ومصر وتشاد والكونغو، بهدف تعزيز تنسيق الجهود الدولية سعيا للتوصل إلى حل دائم للأزمة الليبية.

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