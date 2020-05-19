وصول شحنة معدات وأجهزة طبية لمواجهة كورونا إلى الواحات

استلمت اللجنة الطبية الإستشارية الفرعية الواحات، شحنة من المعدات والأجهزة الطبية من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، اشتملت على عدد من أجهزة التنفس الاصطناعي ومستلزماتها، وأسرَّة للعناية المركزية وأجهزة مراقبة المريض وبعض لوازم غرف العمليات الأخرى.

وقال رئيس اللجنة الطبية الإستشارية الفرعية بالواحات سعد بلقاسم فرج، إنّ توريد هذه المعدات جاء في إطار الإجراءات الإضافية التي اتخذتها اللجنة العليا ضمن الجهود المتكاثفة من كافة اجهزة الدولة لمكافحة هذه الجائحة .