السيسي يطالب قوات بلاده بالاستعداد القتالي قرب حدود ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالقائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، لبحث عدد من الملفات من بينها تطورات الأوضاع بالمناطق الحدودية مع ليبيا.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، في بيان له، أمس الإثنين أن اللقاء كان بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

راضي لفت إلى أن السيسي اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصةً في المنطقة الغربية وشمال سيناء.

وحسب البيان، وجه الرئيس المصري بالاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، مُعربًا عن التقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه.

وتعد المنطقة الغربية العسكرية هي إحدى المناطق الأربع العسكرية للقوات المسلحة المصرية ويقع مقرها بمرسى مطروح قرب الحدود الليبية، وتجري تشكيلاتها العسكرية مشروع الحرب التدريبي للقوات المسلحة سنويًا المسمى “مناورات رعد”.

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