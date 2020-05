خارجية المؤقتة تطالب الدول العربية والمتوسطية والمغاربية بسحب اعترافها بحكومة الوفاق

أدانت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء،

العدوان التركي على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية، بحرًا عن طريق البارجة التركية

التي دخلت المياه الإقليمية الليبية، وطائراته المسيرة جوًا، وقوات الوفاق برًا،

على حد قولها.

وأوضحت الوزارة في منشور لها بموقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، أن الهجوم انتهاك لسيادة ليبيا، وضرب بكل العهود والأعراف والقوانين الدولية

عرض الحائط، وانتهازًا لفترة الهدنة التي سمح بها الجيش، تقديرًا للوضع الذي تمر به

ليبيا والعالم أجمع جراء تفشي فيروس كورونا.

واستنكرت الوزارة، صمت دول العالم والأمم المتحدة على الانتهاكات

التركية ضد الشعب الليبي، مُطالبة إياهم باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة ضد هذه الجرائم

الإنسانية من قتل أبناء ليبيا، وتواطؤ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة فائز السراج، بجلب المرتزقة السوريين.

وطالبت الوزارة الدول العربية والمتوسطية والمغاربية على

وجه الخصوص بسحب اعترافها بـ”حكومة الوفاق، حسب البيان، موضحة أن ما تقوم به تركيا

يهدد المنطقة بأكملها.

