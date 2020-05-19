وليامز تتهم الوفاق بعدم التقيد بوقف إطلاق النار

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز إن سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية قد تؤدي إلى تصعيد ونشوب حرب بالوكالة في المنطقة.

وأضافت وليامز في إحاطة لمجلس الأمن بشأن التطورات في ليبيا إن حكومة الوفاق لم تتقيد بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الجيش الوطني في رمضان، معربة عن قلقها من الهجمات التي تشنها تلك القوات بالطيران المسير.

هذا وأبدت وليامز ترحيب البعثة الأممية بأي مبادرات سياسية شاملة تهدف إلى وضع حد للقتال وإيجاد حل سلمي للنزاع في إطار مخرجات مؤتمر برلين الدولي، وبكل الجهود المبذولة لدعم تنفيذ حظر التسليح المفروض على ليبيا تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2292.

وعن جائحة كورونا قالت وليامز إن هذه الجائحة ضاعفت من حالة انعدام الأمن القائمة في ليبيا.

وأشارت وليامز في إحاطتها إلى أن 75% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مفتوحة في ليبيا، إلا أن 20% منها فقط تقدم الخدمات، وذلك وفقا لدراسة استقصائية أجرتها منظمة الصحة العالمية مؤخرا، لافتة إلى تناسب انخفاض عدد الحالات الإيجابية مع انخفاض قدرة الاختبار، وتقصي مخالطي المرضى في البلد.

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