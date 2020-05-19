مصرف ليبيا المركزي في بنغازي: عودة ساعات الدوام الرسمي للمصارف التجارية بعد عيد الفطر

أوضح أسامة الشكري مدير عام الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي في بنغازي، استمرار عمل المصارف وفقا للمواعيد المقررة في شهر رمضان وحتى إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال الشكري في بيان له اليوم الثلاثاء إن الرجوع إلى العمل بعد إجازة العيد يبدأ يوم 31 مايو الجاري، لافتا إلى أن ساعات العمل الخاصة بالموظفين ستبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر طيلة أيام العمل، التي تبدأ من الأحد وتنتهي بالخميس من كل أسبوع.

وأضاف أنه وفقا للقرار رقم 12 لسنة 2020، فإن المصارف التجارية ستقدم خدماتها للجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ما بعد الظهر طيلة أيام الأسبوع.