فريق ‘طبيبك لعند البيت’ يباشر عمله بأوباري

تسلم فريق “طبيبك لعند البيت” من لجنة الأزمة ببلدية أوبارى بعض التجهيزات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وبعض المعدات الطبية الاخرى الخاصة بفحص مرضى ألضغط والسكرى.

وسيباشر الفريق عمله لتقديم الرعاية الصحية للمرضى من كبار السن فى بيوتهم التزاما بتطبيق اجراءات الحظر الصحى حفاظ على سلامة سكان البلدية من خطر الاصابة بهذا الوباء.

يتكون الفريق من عدد من الأطباء برئاسة الدكتور أحمد مختار، وأطباء مساعدين سيقومون بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بمختلف مناطق البلدية مساهمة منهم فى خدمة الوطن والمواطن، آملين من جميع سكان البلدية أن يلتزموا باتباع الشروط الصحية اللازمة للوقاية من المرض.