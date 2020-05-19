“مكافحة الأمراض” يكشف تفاصيل “الإصابات الجديدة” بكورونا

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، تفاصيل الإصابات الثلاثة الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك”، إن واحدة من الحالات الجديدة “محلية”، والأخريين كانتا بنفس طائرة الحالة 65 بتاريخ 5 مايو 2020، وتم الكشف عليهما من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار إلى أن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تقوم بتتبع الحالات المخالطة وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ولفت المركز إلى أن النتائج لا تشمل عينات الترصد النشط ببلديات سوق الجمعة، وعين زارة، وأبو سليم.

وبتسجيل الحالات الجديدة تكون حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا قد ارتفعت إلى 68 حالة، بينها 30 حالة نشِطة و35 حالة شفاء و3 حالات وفاة.

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