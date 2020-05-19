“المركزي” يُنعش مصارف غريان بـ25 مليون دينار

قال مسؤول السيولة النقدية في المجلس البلدي غريان عبد الرحيم الشامس، إن مصرف ليبيا المركزي خصص 25 مليون دينار لفروع المصارف التجارية في المدينة.

وأوضح الشامس في تصريح للمكتب الإعلامي للبلدية، أن المركزي خصص القيمة المالية بعد جهود كبيرة من لجنة الأزمة في غريان التي يترأسها صلاح بركات الذي قال بدوره إن المصارف التجارية ستشرع في توزيع الأموال فور وصولها للمدينة، مبينا أن آلية التوزيع ستتم عن طريق مختاري المحلات.

من جهتها، أوضحت البلدية في منشور عبر موقع “فيسبوك”، أن الدفعة الجديدة من الأموال هي الأولى منذ ستة أشهر.

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