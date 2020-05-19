«سيالة» يطلع وزير الخارجية التركي على الأوضاع بعد السيطرة على «قاعدة الوطية»

أطلع محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بـ”حكومة الوفاق”، نظيره التركي جاويش أوغلو، على تطورات الأوضاع في ليبيا بعد ما سماه “تحرير قاعدة الوطية” بحسب بيان له، اليوم الثلاثاء.

أضاف بيان “خارجية الوفاق” أن “سيالة” أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم، متابعة أعمال لجنة المتابعه الرئاسية (فريق الاتصال) المكون من الكونغو والجزائر وتشاد ومصر وجنوب أفريقيا، برئاسة الرئيس الكونغولي ساسو نجيسو، والمنبثقة عن اللجنة الافريقية رفيعة المستوي بشأن ليبيا التي انعقدت اليوم افتراضيا عبر بالفيديو في جلسة مغلقة لمتابعة تطورات الملف الليبي.