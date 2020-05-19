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«نوري أبو سهمين»: سنمنح قطر وتركيا امتيازات لأنهم ساعدونا في «تحرير» قاعدة الوطية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه رئيس المؤتمر العام السابق نوري أبو سهمين المقرب من مجالس الشورى الارهابية والمنتخب عن دائرة زوارة ، التحية لمسلحي الوفاق لدخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

ووجه أبو سهمين حديثه خلال مداخلة عبر “قناة التناصح” لمن وصفهم بـ”الثوار” بأن المحافظة على مكسب الوطية أصعب من نيله، مبيناً بأنه قد بذلت جهود كثيرة بذلت لردع ما وصفه بـ”الصائل” وأن ما وصفه بـ”تحرير الوطية” قد بدأ فعلا منذ 6 سنوات في اشارة منه إلى عملية فجر ليبيا التي فشلت في إقتحام القاعدة .

وإنتقد رئيس المؤتمر العام ما وصفه بـ”القصور والتفريط” في إعداد الخطط العسكرية من قبل غرفة عمليات مسلحي الوفاق، مضيفاً بأن الاتفاق مع تركيا جاء متأخراً جداً.

وهاجم أبو سهمين من وصفهم بـ”الأبواق” الذين يحاولون تشويه العلاقات الليبية التركية التي تقدم دعم كبير لمن وصفهم بـ”الثوار” ، مضيفاً بأن دولة قطر كذلك كانت سنداً لهم ولم تتردد في تقديم كافة أشكال العون وكان ولايزال لها دور إيجابي.

وإختتم رئيس المؤتمر العام المنتخب عن دائرة زوارة حديثه قائلاً :” الواقع يحتم علينا أن الدول التي وقفت معنا في المحنة والشدة لصد الصائل هي التي تعطى الإمتيازات قبل الدول التي إبتعدت عنا في ظروف عسيرة” في إشارة منه لمنح إمتيازات لدولتي تركيا وقطر.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اعطيهم مرتك يا ميبون يا بغل من ايام زمان وكنت تآكل ابيض ولا زلت وكما قال الشاعر لا ترتجى حسن الخصال بمن بالايرى قد كحلت مقلة ظهره فأنت يا ابوسهمين يكفى ما فعله فيك هيتم التاجورى وركعك صاغر مصتصغرا تافها حقيرا وهزبك وتف عليك وانت بصفتك الوهمية يا ميبون قائد اعلى للجيش وبالتالى فاسيادك الاتراك هم من جعلوك تتحدت بهذه اللغة وتزكيهم يا ميبون لفعل ما يريدون فى ليبيا ولكن هيهات سيكون مصيرك العار وهو اطول من العمر يا نذل الاندال ومصيرك موتة الكلاب الضالة أعداء الوطن

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  • الثقه الان معدومه عند مؤيدية وانت السبب .. اى كلام عن انسحاب الجيش من اى موقع . هو مصدق حتى لو كان اشاعه ينشرها لجان والميلشيات لهدم المعنويات المدمرة اصلا .
    #المطلوب . انتصار مزلزل فورا يعترف به الاعداء لاعادة الثقه لمؤيدينك . ندرك انك تستطيع دخول وسط طرابلس افعل الان قبل غدا . الوقت مش فى صالحك لا عند الخارج ولا عند مؤيدينك الذين فقدو الثقه وقل حماسهم .

    رد

  • الثقه الان معدومه عند مؤيدية وانت السبب .. اى كلام عن انسحاب الجيش من اى موقع . هو مصدق حتى لو كان اشاعه ينشرها لجان والميلشيات لهدم المعنويات المدمرة اصلا .
    #المطلوب . انتصار مزلزل فورا يعترف به الاعداء لاعادة الثقه لمؤيدينك . ندرك انك تستطيع دخول وسط طرابلس افعل الان قبل غدا . الوقت مش فى صالحك لا عند الخارج ولا عند مؤيدينك الذين فقدو الثقه وقل حماسهم .

    رد

  • الثقه الان معدومه عند مؤيدية وانت السبب .. اى كلام عن انسحاب الجيش من اى موقع . هو مصدق حتى لو كان اشاعه ينشرها لجان والميلشيات لهدم المعنويات المدمرة اصلا .
    #المطلوب . انتصار مزلزل فورا يعترف به الاعداء لاعادة الثقه لمؤيدينك . ندرك انك تستطيع دخول وسط طرابلس افعل الان قبل غدا او استرد اى مدينه حتى لو كانت ليست مهمه من مدن الساحل . الوقت مش فى صالحك لا عند الخارج ولا عند مؤيدينك الذين فقدو الثقه وقل حماسهم .

    رد