الإمارات: لا يمكن حل الأزمة الليبية من دون توقف القتال

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش،

اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن حل الأزمة الليبية من دون توقف القتال.

وأضاف قرقاش، خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي

تويتر، إن الأطراف الليبية، تجري وراء سراب النصر الموقت، مشددا على أنه لا بديل للعملية

السياسية لإحلال الاستقرار الدائم في البلاد.

وأوضح قرقاش أن الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات،

مشيرا إلى أن وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية هو

الحل لإحلال الاستقرار الدائم.

