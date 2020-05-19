أوغلو وسيالة يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، الثلاثاء، هاتفيا، مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، تطورات الأوضاع في ليبيا بعد سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية.

وبحسب خارجية الوفاق، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأوضاع المواطنين العالقين والخطوات التي اتخذت لإرجاعهم إلى أرض الوطن. وناقش الجانبان سبل التعاون الليبي التركي في مكافحة فيروس كورونا والمستلزمات والأدوات الطبية المقدمة من تركيا، بحسب المنشور.