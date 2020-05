أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة،

الثلاثاء، استمرار أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه واستكمال التعبئة بالمسار الجنوبي

وفق المواصفات الفنية للحفاظ على سلامة أنابيب النقل، وباقي المكونات الهندسية بالمسار.

وأوضح الجهاز في تدوينة عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أنه تم فتح صمامات التحكم بالتدفق بموقع الشويرف أمس الثلاثاء، بالمسارين

الشرقي والأوسط لاستكمال التعبئة وبدء تدفق المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك، مشيرا

إلى أنه من المتوقع عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية اليوم

الأربعاء .

The post جهاز النهر العظيم: نتوقع عودة المياه إلى طرابلس نهاية اليوم الأربعاء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24