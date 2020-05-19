اللجنة العليا للإفتاء تدعو الليبيين للوقوف صفًا واحدًا مع القوات المسلحة للخروج بالبلاد مما تُعانيه من حروب وتدخل سافر من بعض الدول

البيضاء 19 مايو 2020 (وال)- دعت اللجنة العليا للإفتاء التابعة لهيأة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية، الشعب الليبي للوقوف صفًا واحدًا مع القوات المسلحة للخروج بالبلاد، مما تُعانيه من أزمات وحروب وكروب وانتهاكات، وتدخل سافر من بعض الدول العربية والغربية الداعمة للإرهاب، ولاستعادة هيبة الدولة، وحماية البلاد والعباد.

وقالت اللجنة العليا للإفتاء في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – جاء فيه : “إن ما تمر به بلادنا من حروب وكروب وأزمات، ومن تكالب الأعداء من جميع الملل والنحل؛ كجماعة الخوّان المفسدين، وداعش والقاعدة والجماعة الليبية المقاتلة، والعصابات الإجرامية، ومفتيهم المعزول الصادق الغرياني، ومن يدعمهم من الحكومات الإرهابية كحكومتي تركيا وقطر، يستوجب منا وقفات منها:

وأكدت اللجنة العليا للإفتاء في بيانها على هذه الوقفات، لتوصي الليبيين جميعًا بتقوى الله عز وجل، سائلة أن ينصر الله الجيش الوطني ويهلك عدوه ويتقبل شهداءه ويشفي جرحاه ويفك قيد أسراه، وأن يُوفق ولاة الأمور لما يحبه ويرضاه. (وال- البيضاء) ر ت

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