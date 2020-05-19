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الخارجية تستنكر الهجوم على قاعدة عقبة .. وتطالب بوضع حد للغزو التركي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية العدوان على قاعدة عقبة بن نافع بحرا عن طريق بارجة تركية، والطائرات المسيرة جوا، ومليشيات الوفاق الإرهابية برا.

وأبدت الخارجية في بيان استغرابها من صمت دول العالم والأمم المتحدة عن هذا الغزو التركي الصارخ، مطالبة إياهم باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة ضد هذه الجرائم من غزو وقتل لأبناء ليبيا، وتواطؤ للخونة من أمثال فايز السراج،
وجددت مطالبتها للدول العربية والمتوسطية والمغاربية بسحب اعترافها بحكومة الوفاق لأن ما تقوم به تركيا لا يهدد ليبيا وحدها، بل المنطقة بأكملها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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