إيطاليا: “إيريني” ستشمل مراقبة الحدود المصرية الليبية

شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على أهمية التعاون الوثيق بين روما وموسكو لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف دي مايو، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن الملف الليبي لا يزال ذا أولوية بالنسبة لبلاده.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيطالية، فقد ركزت المحادثة على ملف ليبيا، إضافة إلى آخر تطورات الجهود الدولية لمواجهة وباء كورونا.

وفي لقاء آخر مع وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق محمد سيالة، أكد دي مايو أن عملية “إيريني” البحرية لمراقبة قرار حظر الأسلحة الدولية، ستشمل مراقبة الحدود المصرية الليبية جواً، مشدداً على أن العملية لا تنحاز لأي طرف من أطراف الصراع في ليبيا، مضيفاً أنه سيتم رفع نتائج المراقبة الجوية والحدود البرية للجنة متابعة مخرجات مؤتمر برلين والأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية